Engelli Adamı Vuran Şahıs Komşusu Çıktı
38 dakika önce
Adıyaman'da sokak ortasında engelli adamı başından vurarak öldüren şahıs yakalandı.
Adıyaman
'da sokak ortasında engelli adamı başından vurarak öldüren şahıs yakalandı. Cinayet zanlısı ölen şahsın eski komşusu çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin
Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin
Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan Mehmet T. (69), eski komşusu olduğu öğrenilen Elçi ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi'yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Elçi, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elçi'yi sokak ortasında öldüren Mehmet T'yi Adıyaman- Gölbaşı
karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
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