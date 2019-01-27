Son Dakika Haberleri: Engelli Adamı Vuran Şahıs Komşusu Çıktı

Engelli Adamı Vuran Şahıs Komşusu Çıktı

29 dakika önce

Engelli adamı vuran şahıs komşusu çıktıADIYAMAN - Adıyaman'da, sokak ortasında engelli adamı başından vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Engelli adamı vuran şahıs komşusu çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sokak ortasında engelli adamı başından vurarak öldüren şahıs yakalandı. Cinayet zanlısı Ahmet Elçi'nin eski komşusu çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan Mehmet T. (69), isimli şahıs eski komşusu olduğu öğrenilen Elçi ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi'yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Elçi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri Ahmet Elçi'yi sokak ortasında öldüren Mehmet T'yi, Adıyaman- Gölbaşı karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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