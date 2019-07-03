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Engelli aileleri Kadınlar plajına gezi düzenledi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli annelerine yönelik düzenlediği etkinlikte 30 engelli annesi Kocaali Kadınlar Plajına gezi düzenledi.

Engelli aileleri Kadınlar plajına gezi düzenledi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli annelerine yönelik düzenlediği etkinlikte 30 engelli annesi Kocaali Kadınlar Plajına gezi düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda sadece engellilere yönelik değil, ailelerine yönelik faaliyetler de sürdürülüyor. Engelli anneleri ile birlikte Kocaali Kadınlar Plajına gezi düzenleyen Engelli Hizmetleri, annelerin motivasyon ve enerji depolamalarına yardımcı oldu. 30 engelli annesinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik yaz mevsimi boyunca devam edecek. Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Annelerimiz her zaman en iyi şeyleri hak ediyor. İnşallah daha nice etkinlikler düzenleyecek, engelli ailelerimizle beraber olacağız. Şube Müdürlüğümüze ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 281 88 05 numaralı telefonu arayabilirler' denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
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