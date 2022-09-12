Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı

12.09.2022 10:28
Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı

ANTALYA'da doğuştan işitme engelli olan ve yüzde 78 şekil bozukluğu bulunan Alper Kocabıyık (27), gören tek gözüyle yaptığı resimlerle yaşama tutundu.

ANTALYA'da doğuştan işitme engelli olan ve yüzde 78 şekil bozukluğu bulunan Alper Kocabıyık (27), gören tek gözüyle yaptığı resimlerle yaşama tutundu. Yakın zamanda tek gözünde yaşadığı görme kaybı nedeniyle resim yapamayan Alper, atölyesinde çocuklara resim dersi vermeye başladı. Görme kaybı nedeniyle dudak okuyamayan Alper, eline harflerin şekillerini çizerek, annesi Hafize Öztürk ile anlaşabiliyor.

Aksu ilçesinde yaşayan Alper Kocabıyık, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Vücudunda yüzde 78 şekil bozukluğu bulunan Alper, 4 yaşında alınan oyuncakları kalemle çizmeye başladı. Annesi Hafize Öztürk, oğlunun resim çizmeye isteğini görünce renkli kalem ve defterler aldı. Hastalığı nedeniyle hastanede geçirdiği zamanlarda kaldığı odayı ve hemşireleri çizen Alper, bir süre sonra resim kursuna başladı. Alper, dış görünüşü nedeniyle çevredekilerin bakışlarıyla zor günler de yaşadı, kendisine 'okuyamaz' demelerine rağmen ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çizdiği resimlerle yaşama tutunan Alper, sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle 3 sene önce ameliyat oldu. Ameliyatın ardından sağ gözü görme yetisini tamamen kaybeden Alper, yılmadı ve resimlerini sergileyebileceği atölye açtı.

Bu süreçte Hafize Öztürk ise oğlunun yanından hiç ayrılmadan hem gözü hem kulağı oldu. Alper, geçen aylarda sol gözünde de görme kaybı yaşamaya başladı. Yapılan kontroller sonucunda ameliyat olması gerektiği belirtilen Alper, görme yetisini tamamen kaybetme korkusu nedeniyle ameliyat olmak istemedi.YENİLERİNİ ÇİZEMEYECEĞİ İÇİN TABLOLALARINI SATMIYORYaşadığı görme kaybı nedeniyle Alper, artık resim çizemiyor, annesiyle anlaşmak için kullandıkları tablete yazılan yazıları dahi göremiyor. Hafize Öztürk, buna çözüm olarak oğluna söylemek istediklerinin harflerini tek tek avucuna çizerek anlaşmaya çalışıyor. Annesiyle zor da olsa anlaşan Alper, yeniden çizip yerini dolduramayacağı için atölyesindeki resimleri satmayı da bıraktı. Alper şimdilerde kendisini hayata bağlayan resimleri çizemese de yaşadığı mahalledeki çocuklara atölyesinde resim dersi veriyor. En büyük hayali olan öğretmenliği biraz da olsa yaşayan Alper, öğrencilerinin ve kendisinin daha önce çizdiği resimlerle sergi açtı.'HEP ARKASINDA DURDUM'Bugüne kadar oğluyla birçok zorluğu aştığını söyleyen Hafize Öztürk, "Alper'in yeteneğini 4 yaşında fark ettim. Aldığımız oyuncakları hemen çizmeye başladı. Sürekli hastalanıp hastanede yatınca bizden resim defteri isteyip yattığı odayı çizerdi sonra hemşireleri çizmeye başladı ardından Alper'i resim kurslarına götürdük. Okulda birçok zorluk yaşadık. Alper'in dış görünüşüne bakan bazı öğretmenler, 'Okuyamaz. Fizik, kimya, matematik biliyor mu?' diyorlardı. Ben de onlara oğlumu topluma kazandıracağımı söyledim. Onun hep arkasında durdum. Şimdi de çocuklara kurs veriyor" dedi.İnsanların, Alper'i dış görünüşüyle yargıladığını belirten Öztürk, "Otobüslerde, duraklarda Alper'i görenler 'Çocuğa bak, uzaydan gelmiş' diyorlardı. Ben de gidip 'Ben onun annesiyim, az önce Mars'tan indi' derdim. Alper dudak okuyabildiği için kendisi de bazen anlayıp 'Beni konuşuyorlar' derdi. O zaman da tabletini veya defterini çıkarıp resim çizmesini söylerdim. Alper'in çizdiklerini görünce yanına gelip çizdiklerini çok beğendiklerini söylerlerdi. Ortaokula giderken hafta sonları kursa giderdi. O günleri iple çekerdi. Okulda onun için bir köşe hazırlandı ve her hafta çizdiğini oraya asarlardı" diye konuştu.'ÇOCUKLARA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR'Alper'in, gözünün kapanacağını düşündüğü için ameliyat olmadığını söyleyen Hafize Öztürk, "Gözlerinden dolayı Alper resim çizmeye devam edemiyor. Sağ gözünden ameliyat olmuştu ve retinadaki yırtılmadan dolayı kurtulamadı. Yine sol gözünde de katarakt var. Yüzde 50 görüyor. Tahliller yaptırdık göz arkasındaki damarların ikisinin kuru olduğunu söylediler. Şimdi çocuklara resim öğretiyor, onlara öğretmenlik yapıyor. Hayali engelli çocuklara resim öğretmeni olmaktı. Mahalledeki çocuklara resim dersi veriyor. Onlara 3-4 ay kadar kurs verdi. Kursun bitiminde onlara ödül verdi ve çizdikleri resimlerle bir sergi açtık" dedi.

Çocukların mutluluğu için sanata ihtiyacı olduğunu kaydeden Öztürk, "Önce tablete yazıyordum orayı okuyordu, öyle anlaşıyorduk. Şimdi onu göremediği için eline yazıyorum öyle anlaşıyoruz. Zor oluyor, bazen anlaşamadığımız oluyor. Bize mutlu çocuk lazım. Mutlu çocuk için sanat lazım. Engelli bir çocuğun mutlaka başardığı bir sanat dalı vardır. Kimi müzikle resimle kimi sporla uğraşır. Yeter ki biz aileler olarak çocuklarımızın arkasında olalım" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Mustafa Adıgüzel: Ameliyat Masasında Adi Tıbbi Malzemelere Mecbur Bırakılan O Hasta, Aslında Merkez Bankası'ndan Kaçırılan 128 Milyar Doların... Mustafa Adıgüzel: Ameliyat Masasında Adi Tıbbi Malzemelere Mecbur Bırakılan O Hasta, Aslında Merkez Bankası'ndan Kaçırılan 128 Milyar Doların... ENGELLİ ALPER RESİMLE HAYATA TUTUNDU, GÖRME YETİSİ AZALINCA DERS VERMEYE BAŞLADI ENGELLİ ALPER RESİMLE HAYATA TUTUNDU, GÖRME YETİSİ AZALINCA DERS VERMEYE BAŞLADI
Kaynak: DHA

Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement