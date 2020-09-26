Engelli alüminyum ustası, döner ocakları yaparak hayata tutundu - Son Dakika

ANKARA'da 29 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu belden aşağısı felç olan alüminyum doğruma ustası Adnan Demirci (64), evde yaptığı cağ döner ocaklarıyla hayata tutundu.

Evli ve 2 çocuk babası alüminyum doğrama ustası Adnan Demirci, 1991 yılında inşaatta çalışırken yüksekten düşmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Demirci, buna rağmen çalışmaya devam etti. 15 yıl boyunca alüminyumdan gece lambaları yapıp satan Demirci, daha sonra cağ döneri ocağı yapmaya başladı. Demirci, evinin bir odasında oturduğu yerde yaptığı cağ döner ocaklarını internet isterinden satarak hem ek gelir sağlıyor hem de hayata tutunuyor.

'ALDIĞIM TAKDİR BENİ HAYATA BAĞLIYOR'Demirci, iş kazası geçirmeden önce çalıştığı şirketin malzeme desteği ile cağ döner ocaklarını yaptığını söyledi. Demirci, bir şeyler üreterek aile ekonomisine katkıda bulunmasının kendisini motive ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Hayata bağlanmak ve yaşamak zorundaydım. Eski çalıştığım iş yerinden aldığım malzemelerle 15 yıl süslü gece lambaları yapıp sattım. İlk başta eşe dosta yaparak başladım, beğeni alınca yapıp satmaya başladım. Gece lambasının modası geçince, bir arkadaşta cağ döner ocağı gördüm. Sonra dedim ki 'eski şirketimle görüşeyim ben bunu yaparım'. Eski şirketim malzeme yardımı yaptı ve ben cağ döner ocağı yapmaya başladım. 10 yıldır aktif olarak devam ediyorum. Çok şükür çocuklarıma da yardımcı oluyorum. Benim için paradan önce uğraş olması çok önemliydi. Uğraş olmasa ben yaşayamazdım, psikolojim bozulurdu. Bu yaptığım işten çok takdir alıyorum ve bu beni hayata bağlıyor."'SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM'

Demirci, yaptığı ocakları sosyal medya hesaplarından paylaştığını ve Erzurum, Artvin yöresinden çok sipariş aldığını anlatarak, "Sosyal medyadan bu işi yaptığımı duyurduğumda Erzurum, Artvin dernekleri kendi sayfalarından paylaştı. Oradan gören insanlar arayıp sipariş veriyorlar. Çok güzel işlerim var. Satışlar çok güzel, yetişemiyorum gece bile mesai yapıyorum. Her gün bir tane cağ döner ocağı yapıyorum. Eski firmam bana malzemeleri gönderiyor. Sağ olsun apartman görevlimiz de malzemeleri yukarı çıkartmamıza yardım ediyor. Eşimin yardımıyla ben de ocakları evde yapıyorum, bazen çok gürültü oluyor; ama sağ olsun komşularımız da çok duyarlı insanlar, daha hiç şikayet etmediler" ifadelerini kullandı.

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