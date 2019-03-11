Engelli Anne ile Oğlunu Cankur Ekibi Kavuşturdu
34 dakika önce
ADANA'da 6 ay sonra ziyaretine gelen kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu'nun (93), yardımına CANKUR koştu.
ADANA'da 6 ay sonra ziyaretine gelen kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu
'ya (63), merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu'nun (93), yardımına CANKUR koştu. Ekipler, anne- oğlun kucaklaşmasını sağladı. Seyhan
ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde üç katlı binanın ikinci katında kızı ve torunlarıyla yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum Durdu Altınsu'nun kapısı, kızı ve torunlarının olmadığı bir anda çaldı. Farklı bir mahallede oturan 6 aydır görüşemediği, kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'nun ziyaretine geldiğini öğrenen Durdu Altınsu, merdivenler nedeniyle aşağıya inip evin dış kapısını açamayınca, Adana Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede eve gelen CANKUR ekipleri, Durdu Altınsu'yu aşağı indirdi, anne-oğulun birbiriyle hasret gidermesini sağladı. Yaşlı kadın ve oğlu, CANKUR ekiplerine teşekkür etti.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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