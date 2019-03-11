Son Dakika Haberleri: Engelli Anne ile Oğlunu Cankur Ekibi Kavuşturdu

Engelli Anne ile Oğlunu Cankur Ekibi Kavuşturdu

34 dakika önce

ADANA'da 6 ay sonra ziyaretine gelen kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu'nun (93), yardımına CANKUR koştu.

Engelli Anne ile Oğlunu Cankur Ekibi Kavuşturdu, System.String[]
ADANA'da 6 ay sonra ziyaretine gelen kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu'nun (93), yardımına CANKUR koştu. Ekipler, anne- oğlun kucaklaşmasını sağladı.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde üç katlı binanın ikinci katında kızı ve torunlarıyla yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum Durdu Altınsu'nun kapısı, kızı ve torunlarının olmadığı bir anda çaldı. Farklı bir mahallede oturan 6 aydır görüşemediği, kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'nun ziyaretine geldiğini öğrenen Durdu Altınsu, merdivenler nedeniyle aşağıya inip evin dış kapısını açamayınca, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede eve gelen CANKUR ekipleri, Durdu Altınsu'yu aşağı indirdi, anne-oğulun birbiriyle hasret gidermesini sağladı. Yaşlı kadın ve oğlu, CANKUR ekiplerine teşekkür etti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Anne, Adana, Altınsu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşının Eski Sevgilisini Boks Makinesi Yerine Koyup Dövdü, Arkadaşı Videoya Çekti Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı

Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı Anne-Kız Cinayetine Hırsızlık Süsü Veren 6 Akraba Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:06:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Anne ile Oğlunu Cankur Ekibi Kavuşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]