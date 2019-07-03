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Engelli anneleri kadınlar plajında

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 30 engelli annesi ile Kocaali Kadınlar Plajı'na gezi düzenledi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 30 engelli annesi ile Kocaali Kadınlar Plajı'na gezi düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün engellilerin yanı sıra engelli ailelerine yönelik de faaliyetler yaptığı belirtildi.
Engelli anneleri için Kocaali ilçesindeki Kadınlar Plajı'na gezi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Etkinliğimiz annelerin motivasyon ve enerji depolamalarına yardımcı oldu. 30 engelli annesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yaz mevsimi boyunca devam edecek. Annelerimiz her zaman en iyi şeyleri hak ediyor. İnşallah daha nice etkinlikler düzenleyecek, engelli ailelerimizle beraber olacağız. Şube müdürlüğümüze ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 281 88 05 numaralı telefonu arayabilirler." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Güncel
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