Engelli annelerinden el sanatları sergisi
40 dakika önce
Erzurum'da engelli anneleri el sanatları sergisi açtı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
'da engelli anneleri el sanatları sergisi açtı.
Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi'nde ki serginin açılışını Palandöken
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur Çaycı ve Müdür Yardımcısı Sema Polat
yaptı.
Merkezde tedavi gören engelli çocukların annelerinin Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Kübra Cengiz nezaretinde yaptıkları el sanatları ürünleri sergileniyor.
Serginin açılışına katılan Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri Davut Hazır ve Durmuş Kılıç böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
Sergi bir hafta süre ile açık kalacak. - ERZURUM
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?
Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kuvvetle destekliyoruz