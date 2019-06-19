Son Dakika Haberleri: Engelli annelerinden el sanatları sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Engelli annelerinden el sanatları sergisi

40 dakika önce

Erzurum'da engelli anneleri el sanatları sergisi açtı.

Engelli annelerinden el sanatları sergisi, System.String[]
Erzurum'da engelli anneleri el sanatları sergisi açtı.

Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi'nde ki serginin açılışını Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur Çaycı ve Müdür Yardımcısı Sema Polat yaptı.

Merkezde tedavi gören engelli çocukların annelerinin Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Kübra Cengiz nezaretinde yaptıkları el sanatları ürünleri sergileniyor.

Serginin açılışına katılan Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri Davut Hazır ve Durmuş Kılıç böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sergi bir hafta süre ile açık kalacak. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Palandöken, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak? Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kuvvetle destekliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli annelerinden el sanatları sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]