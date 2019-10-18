Son Dakika Haberleri: Engelli annenin akülü araba sevinci
Son Dakika Güncel Engelli annenin akülü araba sevinci

Engelli annenin akülü araba sevinci

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 'Beyşehir'in anneleri' ismiyle sosyal medyada faaliyet gösteren anneler grubu tarafından ihtiyaç sahibi bedensel engelli bir anneye akülü araba hediye edildi.

Engelli annenin akülü araba sevinci, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 'Beyşehir'in anneleri' ismiyle sosyal medyada faaliyet gösteren anneler grubu tarafından ihtiyaç sahibi bedensel engelli bir anneye akülü araba hediye edildi.


Beyşehir'in Anneleri Sosyal Medya Grubu'nun yöneticisi Melek Şahap, sosyal medya grubu olarak bölgede yaşayan 10 bine yakın annenin üye olduğu bir platform olduklarını hatırlatarak, "Grup olarak zaman zaman çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirirken, sosyal yardım faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz" dedi. Bedensel engelli 58 yaşındaki Ayşe İpek'in kızı aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Şahap, "Beyşehir'in anneleri grubundan bu yönde bir talep gelince ihtiyacının olup olmadığını belirlemek üzere bir araştırma içerisine girdik. İhtiyaç sahibi olduğunu belirten annemizin ikamet ettiği mahalle muhtarlığıyla da iletişime geçtik. İhtiyaç sahibi olduğu teyit edilince kendisine akülü arabayı hediye etmeye karar verdik. Akülü arabasını kendisine teslim ettik, kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.


Ayşe İpek de, Beyşehir'in annelerine akülü araba hediye etmelerinden dolayı teşekkür etti. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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