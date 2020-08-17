Engelli annesinin kartıyla otobüse binen yolcu, şoförle tartıştı - Son Dakika

ANKARA'da annesine ait engelli kartıyla otobüse binen yolcunun, karta el koyan şoför ile tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na bağlı, Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Adnan Yaramış, Altındağ Ulus'ta bulunan durakta araca binen yolcunun gösterdiği kartın, engelli annesine ait olduğunu fark etti. Yaramış, karta el koyarken, yolcu buna tepki gösterdi. Çıkan tartışmada yolcu, Yaramış'a eliyle vurdu. Yolcu ve şoför arasındaki arbedenin büyümesini diğer yolcular araya girerek önledi. Yolcu, araçtan indirildi. Şoför Yaramış, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili yolcu hakkında polise şikayette bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Yaramış, yolcunun Ulus'taki durakta araca bindiğini söyleyerek, "Kartını okuttu şüphelendim. 'Kimlik görebilir miyim?' dedim, kimliğini çıkarıp gösterdi. Kendi kimliğiyle kullandığı kart birbirini tutmuyordu, annesinin engelli kartını kullandığını fark ettim. 'Buna el koymak zorundayım' dedim, o da 'kartımı ver ineceğim' dedi. Veremeyeceğimi söylediğimde üstüme yürümeye kalktı, kolumu tuttu oturduğum kısma vurmaya çalıştı. Diğer yolcular da araya girdi" dedi.