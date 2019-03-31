Son Dakika Haberleri: Engelli Aracı ile Sandığa Gitti

Engelli Aracı ile Sandığa Gitti

23 dakika önce

KIRIKKALE'de bedensel engelli Hıdır Kuşçu (44), engelli aracıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.

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KIRIKKALE'de bedensel engelli Hıdır Kuşçu (44), engelli aracıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çocukluğunda geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli evli ve 3 çocuk babası Hıdır Kuşçu, motorlu engelli aracıyla oy kullanmak in Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'ne geldi. Kuşçu, engelli aracıyla alt kattaki sınıfa girerek sandıkta oyunu kullandı. Kuşçu, "Her vatandaş gibi ben de oyumu kullandım. Her bireyin kim olursa olsun oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bize bir vatan borcu olduğuna inanıyorum. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale, Politika
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