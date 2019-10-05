Son Dakika Haberleri: Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu
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Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu

49 dakika önce

Elazığ'da bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu, System.String[]

Elazığ'da bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.


Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belli olmayan otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki Hüseyin Cangir'in kullandığı engelli aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cangir'in kullandığı engelli aracı savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Kazaya karışan sürücü ise olay yerinden kalkamayan Cangir'e yardım etmek yerine kaçtı. Kazada yaralanan Cangir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli araçtan yola çıkarak sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:39 Kaynak: İHA
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