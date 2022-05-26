Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı - Son Dakika
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Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı

26.05.2022 11:31
Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı

BURSA'da, engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur Demiröz (37), yaralandı.

BURSA'da, engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur Demiröz (37), yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü, düşen plakadan yakalandı.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Demiröz'e otomobil çarptı. Kazada Demiröz, yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Onur Demiröz, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demiröz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde düşen 16 AFC 032 plakadan otomobilin sahibi Osman A.'ya (22) ulaştı. Osman A. ile kaza sırasında otomobili kullandığı belirtilen Mehmet B., (22), polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı
Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı
Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı - Son Dakika


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