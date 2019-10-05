Son Dakika Haberleri: Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
Son Dakika Güncel Haber

Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

1 saat önce

ELAZIĞ'da, yolun karşısına engelli aracıyla geçmek istediği sırada otomobil çarpan Hüseyin Cihangir (81) hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı.

Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü, System.String[]
ELAZIĞ'da, yolun karşısına engelli aracıyla geçmek istediği sırada otomobil çarpan Hüseyin Cihangir (81) hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Cihangir'e, kullandığı engelli aracıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çaptı. Kazada Cihangir, yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cihangir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Cihangir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı
Aralarındaki 83 santimetrelik boy farkı aşklarına engel olmadı, ilişkilerini evlilikle noktaladılar Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:59:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]