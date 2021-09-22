Engelli araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Engelli araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı engelli araç sürücüsü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı engelli araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati U. idaresindeki engelli üç tekerlekli motor, karşı yöne geçmeye çalıştığı sırada, seyir halinde ilerleyen İsrail G. idaresindeki 06 AYF 40 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli olduğu öğrenilen Necati U. kazada yaralandı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı vatandaş, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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