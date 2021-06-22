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Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş - Son Dakika

Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş

22.06.2021 16:48

Denizli'de akraba olan 7 kişinin yaralandığı yıldırım düşmesi olayından sağ olarak kurtulan yürüme engelli Arda Yörük'ün kurtuluşunun ardından adeta bir mucize çıktı. Yıldırım düştüğü esnada römorkta olan Arda'nın tekerleklerin iletken olmaması sebebiyle hayatta kaldığı belirtildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen acı olayda, akraba olan 7 kişi, tarlada çalıltıkları sırada yıldırım düşmesinden kaçmak için sığındığı ağacın altına düşen yıldırım nedeniyle yaralandı. Olayda, tarlada bulunan 12 yaşındaki yürüme engelli Arda Yörük'ün mucizevi şekilde yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

Yörük'ün, lastikler iletken olmadığı için yara almadığı, soğukkanlılığını koruyarak sağlık ekiplerine haber verdiği belirtildi.

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı

Olay, Dün saat 15.00 sıralarında, Baklançakırlar Mahallesi Yayla mevkiinde meydana gelen olayda, Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için ailesi ve yakınlarıyla tarlaya gitti.

AĞACIN ALTINA SIĞINDILAR

Sağanak bastırınca aile ağacın altına sığındı. Ancak bu sırada yıldırım düştü. Salih Yörük ile eşi Ayşen (38) ve oğlu Hasan Yörük (17) ile kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yaralandı.

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞAMADI

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktörün römorkunda bekleyen Arda Yörük sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Sağanak nedeniyle yol şartları kötüleşince sağlık ekipleri bölgeye ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personeliyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Burada ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan 4'ü Denizli Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) sevk edildi. PAÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ağır yaralı Salih Yörük'ün ise durumunun iyiye gittiği belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözetim altında tutuldukları ifade edildi.

LASTİKLERİN İLETKEN OLMAMASI KURTARDI

Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan römorktaki Arda Yörük'ün yıldırım düşen alana yaklaşık 20 metre mesafede bulunduğu bildirildi. Soğukkanlılığını koruyup sağlık ekiplerine haber veren Yörük'ün, römorkun lastikleri iletken olmadığı için kurtulduğu belirtildi.

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş
Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş

Orman İşletme Müdürlüğü, Salih Yörük, Denizli, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş - Son Dakika


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