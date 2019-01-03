Son Dakika Haberleri: Engelli Arkadaşını Bacağından Vurdu, Kaçarken Güvenlik Kamerası Tarafından Böyle Görüntülendi

Engelli Arkadaşını Bacağından Vurdu, Kaçarken Güvenlik Kamerası Tarafından Böyle Görüntülendi

1 saat önce

Engelli arkadaşını bacağından vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi Saldırganın kaçış anı kameralara yansıdı Alacak verecek meselesinde kan aktıİSTANBUL - Kağıthane'de yürüme engelli bir vatandaş alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından bacağından vuruldu.

Engelli arkadaşını bacağından vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi
Saldırganın kaçış anı kameralara yansıdı
Alacak verecek meselesinde kan aktı

İSTANBUL - Kağıthane'de yürüme engelli bir vatandaş alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Saldırı sonrası şüphelinin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kağıthane, Gültepe Mahallesi. Ülkümen Sokak üzerinde 1 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yürüme engelli Umut Yılmaz, yeni yılın ilk günü dayısını ziyaret etmek için Gültepe'ye geldi. Dayısının sokakta lastik değiştirdiğini gören Umut Yılmaz bir süre sokakta engelli aracıyla sokakta dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Umut Yılmaz arkadaşı olan R.D. ile karşılaşırken sohbet etmeye başladı. Bir anda ikili arasında tartışma çıkarken, R.D. yanında bulundurduğu silahını çıkararak Umut Yılmaz'ın bacağına ateş etti. Silah sesiyle irkilen dayı Mesut Değirmenci, yeğeninin kanlar içinde kaldığını görerek yardıma koştu. Silahla arkadaşını yaralan R.D. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralanan Umut Yılmaz ilk olarak çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Umut Yılmaz, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine burada devam edildi. Öte yandan saldırganın kaçış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şahsı yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Gültepe, Kağıthane, 3. Sayfa
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