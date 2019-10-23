Son Dakika Haberleri: Engelli arkadaşların "sarı- kırmızı" hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Engelli arkadaşların 'sarı- kırmızı' hayali gerçek oldu

Engelli arkadaşların "sarı- kırmızı" hayali gerçek oldu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli iki arkadaşın Galatasaray'ın maçını tribünden izleme hayali gerçekleşti.

Engelli arkadaşların

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli iki arkadaşın Galatasaray'ın maçını tribünden izleme hayali gerçekleşti.

Ereğli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Timur Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Real Madrid maçını Ereğli ilçesinden iki engelli arkadaşın izlediğini söyledi.

Engelli Abdülsamet Baştürk (21) ve Sühan Gültekin'in (13) hayatlarında ilk kez maça gittiğini anlatan Şen, "Gönülleri Galatasaray sevdasıyla çarpan ama bugüne kadar hiç maça gidemeyen Abdülsamet ve Sühan'ı Galatasaray-Real Madrid maçına götürdük, stadımızda ağırladık. Mutlulukları görülmeye değerdi. Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Yöneticisi Banu Vahapoğlu Akgün'e ve arkadaşlarımızın ulaşımını sağlayan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Galatasaray, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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