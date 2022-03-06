ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika
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ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

06.03.2022 14:31

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Paralimpik Yüzme Milli Takımı seçmelerine katılan engelli Asya Albeni (10), 50 metre serbest ile 100 metre sırtüstü yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Paralimpik Yüzme Milli Takımı seçmelerine katılan engelli Asya Albeni (10), 50 metre serbest ile 100 metre sırtüstü yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu. Albeni "İlk yarışmam olmasına rağmen 2 madalya kazandım. Milli takımda yer alarak ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

Nurdağı ilçesinde Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 5'inci sınıf öğrencisi Asya Albeni, 6 yaşında yüzmeye başladı. Sporcu olmaya karar veren Asya, çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Büyük bir azimle çalışan Asya, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne girerek lisanslı sporcu oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen Paralimpik Yüzme Milli Takımı seçmelerine katılan Asya Albeni, 50 metre serbest ile 100 metre sırtüstü yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu.

'KENDİMİ ÇOK HİSSEDİYORUM'

Hedefinin milli takım olduğunu belirten Asya Albeni, yüzmeyi çok sevdiğini belirterek "İlk yarışmam olmasına rağmen 2 madalya kazandım. Çok mutluyum. Milli takımda yer alarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Yüzerken kendimi çok özgür hissediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Fatma Şahin ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı'mıza sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU
ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

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Gaziantep, Engelli, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENGELLİ ASYA YILMADI, YÜZMEDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU - Son Dakika
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