Engelli Babası Su Faturası İndirimi İçin Ombudsmana Başvurdu

Ankara'da engelli bir çocuğu olan baba, ASKİ'nin su faturalarında engellilere yaptığı yüzde 50 indirimde abonenin engelli olması şartı nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Ankara'da engelli bir çocuğu olan baba, ASKİ'nin su faturalarında engellilere yaptığı yüzde 50 indirimde abonenin engelli olması şartı nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Ombudsman, kurumdan su faturası indiriminin her engellinin eşit şekilde faydalanabileceği hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.



Ankara'da yüzde 91 engelli 2 yaşında bir kızı olan baba, kızı su abonesi olmadığı için engelli indiriminden faydalanamaması sebebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak yardım istedi. Başvurucu, şikayetinde ASKİ'nin su faturasında indirim için faturanın engelli birey üzerine kayıtlı olmasını şart koştuğunu söyledi. Vatandaş, ASKİ'nin aksine İstanbul Belediyesinin yani İSKİ'nin içinde engelli yaşayan haneye su faturasında otomatikman indirim sağladığını ifade etti. Başvurucu, evde yaşayan bir engelli olduğunu, bunun hanenin sahibi ya da üyesi olmasının bir şeyi değiştirmediğini belirtti. Vatandaş, ASKİ'nin engelliler için su faturası indiriminin göstermelik değil gerçekten uygulanabilmesi için şartları değiştirmesini ve içinde engelli yaşayan bütün hane halklarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Engellilere sağlanacak pozitif ayrımcılığın sözde değil özde olması için su faturası indiriminin her engellinin eşit şekilde faydalanabileceği hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep eden başvuru, Ombudsman tarafından incelenmeye alındı. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek

Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı