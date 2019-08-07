Son Dakika Haberleri: Engelli babasından sürücülere tepki
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Engelli babasından sürücülere tepki

48 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.

Engelli babasından sürücülere tepki, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.

Akülü sandalyesi ile babasının iş yerine gidecekken sürücülerin kaldırım önüne park ettiğini gören 33 yaşındaki Cihan Öner bir müddet yol kenarında babasını bekledi. Oğlunu yol kenarında akülü aracıyla gören baba Türkan Öner, "Sevgili dostlar ilçede yaşadığımız sorunu görüyorsunuz . Engelli girişine araç park etmiş oğlumuz kaldırıma çıkamamaktadır" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. - SAKARYA
Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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