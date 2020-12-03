Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi - Son Dakika

Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi

03.12.2020 09:30
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi, System.String[]

Denizli'de 26 yaşındaki Serebral Palsi hastası Barış Tercan, en büyük hayali olan dalışı belediye ve dalış uzmanlarının yardımıyla Pamukkale'nin 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi.

Denizli'de 26 yaşındaki Serebral Palsi hastası Barış Tercan, en büyük hayali olan dalışı belediye ve dalış uzmanlarının yardımıyla Pamukkale'nin 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitimini sürdüren 26 yaşındaki Serebral Palsi hastası Barış Tercan, yıllardan beri istediği suya dalış hayalini Pamukkale Kleopatra

Antik Havuzu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı girişimler sonucunda engelli Barış Tercan, Uluslararası Engelli Dalgıçlar Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Dalış Sporları Eğitmeni Ercan Tutal ile uzman dalış eğitmenleri eşliğinde Pamukkale Antik Havuzunda dalış yaptı.

Annesi Huriye Tercan ile dalış yapacağı Antik Havuza gelen Barış Tercan, imkan verildiği takdirde engelli bireylerin her işi yapabileceğini ve engellilerin hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini söyledi. Tercan, "Ben gezmeyi çok severim. Bu yıl pandemiden dolayı pek bir şey yapamıyoruz. Bugünler geçecek. Hayalim dalış yapmaktı ve bunu gerçekleştirdim. Kendim spastik engelli olduğum için spastik engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile onlar da dalsın istedim. Hiç kimse engelli değildir. Bu imkanı sağladığı için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve ekibine teşekkür ederim" dedi. Uzman ekiple dalış hayalini gerçekleştiren Barış Tercan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Projenin mimarlarından olan Merkez Efendi Belediyesi Sosyal Destek Müdürü Emrah Karan da, "Engelliler Günü münasebetiyle Engelli Yaşam Akademimizde olan öğrencilerimizden hayallerini öğrendik. Bu hayallerinin üzerine Başkanımızla görüşme yapıp hayalleri ona ilettik. Barış kardeşimizin dalmayla ilgili hayali vardı ve bugüne kadar gerçekleştiremediği söyleyince belediyenin imkanlarıyla Kaş ilçesinden hocalarımız geldi. Bugünde Denizli'mizin çok kıymetli olan Pamukkale'de antik havuzda Barış kardeşimiz dalma işlemini gerçekleştiriyor. Biz diyoruz ki özellikle Merkezefendi'de hayallere engel vurulamıyor" dedi.

Emrah'ın hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlamak için Kaş'tan gelen galış eğitmeni Ercan Tutal ise, Türkiye'nin bu konuda dünyada örnek oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"22 senedir 'Dalmak Özgürlüktür' sloganıyla Türkiye'de değişik engel grubundan genç arkadaşları su altı dünyasıyla buluşturduk. Guru verici bişey ki Dünyada en çok engellinin dalış yapmış olduğu ülke Türkiye'dir. Sevgili Barış kardeşimiz Denizli'den en büyük düşünün dalış yapmak olduğunu söyleyince bu bir şekilde dalga dalga bana da geldi. Kaş'tan bu sabah Barış'la dalış yapmak üzere geldik. Asistan ve yardımcı arkadaşlarla birlikte Barış'la dünyanın belki de en önemli ce ayrıcalıklı havuzunda dalış deniyoruz. Başarılı dalış gerçekleştirdi. İlk başta hazırlıksız olması sebebi ile tam suyun altında uzun bir zaman gezemedik ama ikinci ve üçüncü denemelerde Barış'ın yaptığı bu çalışma evde oturup 'Acaba ben bunu deneyebilir miyim?' diyen kişilere öncülük yapacak"

"Engelli kardeşlerimiz bizim baş tacımız"

Engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, Barış Tercan'ın hayalini gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız, onların destekçisiyiz. Engelli kardeşlerimiz bizim baş tacımız. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören Barış Tercan kardeşimiz, suya dalış hayalini Pamukkale Antik Havuzunda gerçekleştirdi. Hem biz hem de Barış kardeşimiz çok mutlu. Merkezefendi'de hayallere engel yok" diye konuştu. - DENİZLİ

Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi
Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi

Pamukkale, Kleopatra, Engelli, Tercan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli Barış, dalış hayalini 2300 yıllık Kleopatra Havuzunda gerçekleştirdi - Son Dakika


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