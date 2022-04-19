Engelli başkanın çocuk yaşta başlayan yaşam mücadelesi hep "umut" dolu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da azim dolu hayat mücadelesiyle çevresine örnek olan görme engelli Hakan Erdoğan, başına ne gelirse gelsin yaşam umudunu hiç kaybetmiyor.

Erdoğan, böbrek yetmezliğine bağlı hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle henüz 5 yaşındayken görme yetisini kaybetti.

Böbrekleri 16 yaşına geldiğinde tamamen işlevini yitiren Erdoğan, 10 yıl boyunca haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördü.

Çocukluğunu doyasıya yaşayamayan ve eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan Erdoğan, babasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Açıktan tamamladığı ortaokul ve lisenin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Sosyoloji Bölümü okuyan Erdoğan, 2011'de rehabilitasyon ve eğitim için gittiği Ankara'daki okulda sesinden etkilendiği kendisi gibi görme engelli eşi Pınar'a aşık oldu.

Kız tarafının onay vermemesi üzerine kaçarak evlenen Erdoğan çiftinin 2012'de Kevser, 2014'te de Elif ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Hizmetleri Biriminde 9 yıldır işçi olarak çalışan Erdoğan, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığını 5 yıldır sürdürüyor.

"Eşim, yüzde 73 görme engelli olsa da kızlarımı ondan dinliyor, öğreniyorum"

Erdoğan, AA muhabirine, zorluklarla geçen hayatının böbrek nakli sonrası tamamen değiştiğini söyledi.

Nakil sonrası hayattaki bütün isteğini gerçekleştirme fırsatı bulduğunu vurgulayan 39 yaşındaki Erdoğan, şöyle konuştu:

"Canım babam bana, hayat bahşetti. Onun sayesinde şimdi çok mutluyum, hayattan da umutluyum. Babam bir parçasını bana verdi. Aileme, ne kadar şükretsem, dua etsem az. Ailemle güzel bir hayatım var. En çok isteğim kızlarımı görmek. Eşim, yüzde 73 görme engelli olsa da kızlarımı ondan dinliyor, öğreniyorum. Onları eşime soruyorum. Onlar çok sağlıklı. Arkamdaki başarımın sırrı da eşimdir. Görme engelli kardeşlerime de evlenmelerini tavsiye ediyorum."

"Hakan ile çok mutluyum ve uyumluyuz"

Pınar Erdoğan da aşık olduğu eşi Hakan ile telefonla 6 ay görüştüklerini, ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine kaçarak evlendiğini dile getirdi.

Görme engelli olduğu için eşini tanıyana kadar evlenmeyi hiç düşünmediğini aktaran Erdoğan, "Kendime güvendim, evlendim. Şu anda da Hakan ile çok mutluyum ve uyumluyuz. Bu süreçte evliliğimiz zor geçmedi. Şimdi de eşimle kızlarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz."diye konuştu.

Oğluna böbreğini veren Kıbrıs gazisi Selami Erdoğan ise oğlunu sağlıklı gördükçe mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Böyle ölümlerden dönüp, bu hale gelmesi bir mucize." dedi.