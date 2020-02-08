Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi - Son Dakika

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekerlekli Sandalya Basketbol 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde devrildi.

Kazada henüz belirlenemeyen sürücü ile 10 sporcusu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grupta 11. haftada yarın Mardin Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşılaşacaktı.

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:33 Kaynak: AA
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