Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor - Son Dakika

Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor

02.12.2020 11:35
Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor, System.String[]

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin antrenör ve oyuncuları, sezonun ilk maçına çıkacakları günün özlemini yaşıyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin antrenör ve oyuncuları, sezonun ilk maçına çıkacakları günün özlemini yaşıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligin 3 Aralık Engelliler Günü'ne denk gelen haftada start verilecek olması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi antrenörü ve oyuncularını sevindirirken federasyonun liglerin başlamasını tekrar ertelemesi takımın sevincini hüzne çevirdi.

Takımın başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, geçen sezon ligin pandemiden dolayı kaldığı yerde bitirilerek tescillendiğini hatırlattı.

Normalleşme süreciyle birlikte bu sezon ligin başlamasını umut ettiklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz ligler her an başlayabilir düşüncesiyle ağustos ayından itibaren çalışmalarımıza başladık. Yeni transferlerimiz oldu. Eylül ayında fikstürümüz çekildi ve ekim ayında liglerin başlatılması planlanmıştı ama olmadı. Kasım ayında yapılan toplantıda maçların deplasmanlı lig yerine 5 ilde 5 etaplı olarak oynanmasına karar verildi. İlk etap da 3 Aralık Engelliler Günü Yalova'da başlayacaktı. Tüm kulüpler buna göre çalışmalarını sürdürdü. Hazırlıklarımızı sürdürürken yeni alınan bir kararla liglerin tekrar ocak ayı sonuna kadar ertelendiği duyuruldu. Pandemiden dolayı alınan bir karar ama biz kulüpler olarak sporcularımızın sağlığı için gereken tüm çalışmalarımızı tamamlamıştık. Beklentimiz liglerin en kısa zamanda başlatılmasıdır. Bu işten geçimini sağlayan sporcular var yabancı oyuncularımız var hepsi mağduriyet yaşıyor. Ligler başlayamadığı için takımlar sponsor desteği de alamıyor. Haklı olarak sponsorlar lig başlamadığı için ödeme yapamıyor."

Yıldırım, önlerini net olarak görebilmeleri için en kısa zamanda liglerin başlama tarihlerinin belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

"Liglerin başlatılmasını istiyoruz"

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz ise liglerin başlayacağına ilişkin haberi alınca sporcular olarak çok sevindiklerini ve antrenman sayılarını arttırdıklarını, spor yaparak sağlıklı kaldıklarını söyledi.

Federasyonun liglerin yeniden ertelenmesine ilişkin karar aldığını bunun da sporcuları üzdüğünü ifade eden Çetingöz, şunları kaydetti:

"Biz sporcular bu spordan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu süreçte özellikle yabancı oyuncular çok zor durumda. Ülkelerine gidecekler 'ligler başlayacak' haberi gelince iptal ediyorlar. Yani gitseler bir dert kalsalar bir dert. 'Ligler başlayacak' denince kondisyon yüklüyoruz ertelendiğini duyunca ara veriyoruz. Yetkililerden liglerin bir an önce başlatılmasını rica ediyoruz. Çünkü spor yaparsak daha sağlıklı oluruz. Maç yapılınca sürekli test de yapacağız ve bir problem yaşamayacağız."

Spor Toto Basketbol Süper Lig, Tekerlekli Sandalye, Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor - Son Dakika Spor


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