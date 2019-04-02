Engelli Belediye Başkanı Hançerli: "Kararlıysanız Aşamayacağınız Engel Yok"

Engelli belediye başkanı Hançerli: "Kararlıysanız aşamayacağınız engel yok" Avcılar Belediye Başkanı seçilen Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olduİSTANBUL - Avcılar'da CHP'den belediye başkanlığını kazanan Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu.

Engelli belediye başkanı Hançerli: "Kararlıysanız aşamayacağınız engel yok"

Avcılar Belediye Başkanı seçilen Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu



İSTANBUL - Avcılar'da CHP'den belediye başkanlığını kazanan Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli "Ön yargıları yıktık. Engelli ya da engelsiz kararlıysanız, çalışkansanız ve yürekliyseniz aşamayacağınız engel yok" dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde belediyesi başkanlığını kazanan Turan Hançerli (44), Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu. 1993 yılında geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden Hançerli, seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Kampanya sürecinde engelliliğin çok konuşulmadığını ancak yine de bir ön yargının olduğunu belirten Hançerli, "Avcılar, İstanbul ve Türkiye için seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Halkımız bir karar verdi ve bu karara hepimiz saygı duymak durumundayız. Yeni görev yapacak belediye başkanları belirlendi. İnşallah hepimize hayırlı olacak. Zorlu ama bir taraftan da heyecanlı bir süreçti ve keyifliydi bizim için. Çünkü biz aslında seçim kampanyası başlarken benzer bir sonuç alacağımızı aşağı yukarı biliyorduk. Aslında kampanya sürecinden engelliliğin çok konuşulmadığını söyleyebilirim. İlk etapta bir algı var ama işe koyulduğunda çalıştığınızda bu ortadan kayboluyor" dedi.

Ön yargıları yıktık

Seçim sonucuyla beraber ön yargıları yıktıklarını dile getiren Hançerli, "Önyargıların yıkılması lazım engelli ya da engelsiz kararlıysanız yürekliyseniz, çalışkansanız aşamayacağınız engel yok. Ama önyargılar nedeniyle engelli arkadaşlarımızın sınırlandığını söyleyebilirim. Biz de ilk etapta acaba halk engelli bir adayı seçer mi diye insanların kafasında soru işaretleri oldu. İşte bu soru işaretlerini bu önyargıları da yıktık. Halk yönetenlerden daha duyarlı ve daha sağduyulu. Gerçekleri daha erken görebiliyorlar, yeter ki yöneticiler engel oluşturmasın. Yeni süreçte Avcılar'ın huzuru için çalışacağız ve güzel şeyler yapacağız. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz başarıyı katlayacağız" dedi.

Seçim öncesi Türkiye'nin dört bir yanından engelli arkadaşlarımız destek oldu

Seçim öncesinde Türkiye'nin her yerinden engelli vatandaşların kendisini arayarak destek olduğunu belirten Hançerli "Seçim öncesinde de Türkiye'nin dört bir yanından engelli arkadaşlarımız Avcılar'da seçimi almanız için çaba sarf ettiler, destek oldular, aradılar sordular. Seçildikten sonra da tabii ki engelli engelsiz herkesin umudu olduk. Umut tazeledik. Türkiye'de seçimlerde öne çıkan çok özel insanlar var bende çok umutluyum Türkiye'nin havası değişiyor. Bu hava, bu esen rüzgar sevgiden yana, birlikten ve beraberlikten yana. Ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın son bulmasından yana. Bunların hepsi çok değerli ve çok kıymetli. Dilerim bu Türkiye'de hayat bulacak, boy verecek ve bu Türkiye'nin gelişimini işsizliğinin son bulmasını ve Türkiye'nin bir bütün olarak gülmesine yol açacak" diye konuştu.

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