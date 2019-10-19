Son Dakika Haberleri: Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti
Son Dakika Güncel Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti

Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti

33 dakika önce

KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet ettiKent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması...

Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti, System.String[]

KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah  sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet etti

Kent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Türkiye'nin tek engelli belediye başkanı, Hançerli, bu sabah bir grup sporcu ile yüzdü. Avcılar sahilinde yüzen Hançerli, kent yaşamında insanların bütün gün hareketsiz kaldığını, trafikte stres içerisinde kaldıklarını belirtirken, herkesi spor yapmaya çağırdıklarını söyledi. Hançerli, yüzme konusundaki bir soru üzerine, "Biz baraj yakınındaki bir köyde doğduk. Denizi görmeyince dereyi, baraj gölünü deniz olarak değerlendiriyorsunuz. Biz de 3-4 yaşından bu yana yüzmeye çalışıyoruz" dedi.


Yıldırım Turan, Avcılar, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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