ENGELLİ BİLAL'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika
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ENGELLİ BİLAL'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

01.04.2022 11:48

OSMANİYE Belediyesi ekiplerince, bedensel engelli Bilal Kaçmaz'a (36) sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

OSMANİYE Belediyesi ekiplerince, bedensel engelli Bilal Kaçmaz'a (36) sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Belediye Sosyal Destek ekipleri, Bilal Kaçmaz'ın en çok sevdiği yiyeceğin tatlı ve pizza olduğunu öğrenince bunu için hazırlık yaptı. Özel tatlı ve pizza ile 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar Bilal' diyerek içeriye giren görevliler, Kaçmaz'ın doğum gününü kutladı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Bilal Kaçmaz ise babası ve kız kardeşiyle birlikte tatlı üzerinde yanan mumlara üfleyerek yeni yaşını kutladı. (DHA)

ENGELLİ BİLAL'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
ENGELLİ BİLAL'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
ENGELLİ BİLAL'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

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Kaynak: DHA

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