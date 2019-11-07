Engelli bilek güreşçisi Meryem dünya 3.'sü oldu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı engelli bilek güreşi sporcusu Meryem Yıldırım, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'ndan iki bronz madalya ile döndü.



Romanya'da yapılan Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Meryem Yıldırım sağ ve sol kolda bronz madalya kazandı. Zorlu şampiyonada Milli Takım adına Türkiye'yi temsil eden Meryem Yıldırım, sağ ve sol kolda zorlu rakipleri ile mücadele etti. Rakiplerini bir bir yenen Yıldırım, 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Öte yandan, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. - KOCAELİ