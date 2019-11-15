Son Dakika Haberleri: Engelli bireye başkandan telerlekli sandalye
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Engelli bireye başkandan telerlekli sandalye

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez köylerinde yaşayan ve köy içinde ailesi tarafından tahta tekerlekli araba ile gezdirilmek zorunda kalan engelli vatandaşa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli bireye başkandan telerlekli sandalye, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez köylerinde yaşayan ve köy içinde ailesi tarafından tahta tekerlekli araba ile gezdirilmek zorunda kalan engelli vatandaşa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta içinde Dikenli ve Alihocalar Köyü'nde gerçekleştirilen halk meclisi toplantısı ve köydeki ev ziyaretlerinde eksikleri yerinde gördü. Söğüt, köyde yaptığı ziyaretlerde Seyfi Uzun ve Hanife Dağlı ve Sabriye Sümer'in tekerlekli sandalye ihtiyaçları olduğunu öğrenince talimatı verdi. Çalışma başlatan ekipler, bir gün sonra 3 engelli vatandaşa da yeni tekerlekli sandalyelerini teslim etti.


Tahta araç ile zor şartlarda köy içinde dolaşan Seyfi Uzun, yeni tekerlekli sandalyesini görünce büyük mutluluk yaşadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dikenli Köyü Muhtarı Aydın Bekler ile birlikte sandalyesi teslim edilen Seyfi'nin ailesi de Başkan Sögüt ve ekibine teşekkür ettiler.


Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların talebi üzerine Fatih Mahallesi İç Sokak'taki merdivenlerine tutunmayı sağlamak amacıyla korkuluk montajı yaptı. - KOCAELİ

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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