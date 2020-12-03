Afyonkarahisar Belediyesi 10 engelliye akülü araç dağıttı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla akülü araç dağıttı.

Belediye önünde düzenlenen törenle akülü araçlar, sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi olarak bugüne kadar 611 akülü araç ve 377 tekerlekli sandalyeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Şimdi de 10 akülü aracı, engellilere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Onları kendimizden asla farklı görmeyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarına kavuşmalarında destek olan Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (EYAD) teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin, bu araçlarıyla kazasız, belasız yaşamlarına devam etmesini temenni ediyorum."