Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu - Son Dakika

Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu

22.02.2021 14:04
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kaplan Holding iş birliğinde engelli bireylere akülü sandalye ve medikal malzeme dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kaplan Holding iş birliğinde engelli bireylere akülü sandalye ve medikal malzeme dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Başkan Şahin, engelli bireylerin yaşamına dokunarak çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını giderdiklerini, anne ve babaları bir nebzede olsa rahata erdirdiklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Kaplan Holding'le ortaklaşa hareket ederek Akülü Sandalye ve Medikal Malzeme Toplu Dağıtım Töreni organize etti. Tören öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ailelerle bir araya gelerek sohbet etti, engelli çocuklar ve gençlerin sıkıntılarını dinledi. Törende Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Kaplan Holding Ailesi adına hayırsever iş insanı Osman Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk ve Latif Karadağ, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde 5 adet akülü tekerlekli sandalye, 35 adet yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 16 adet beyaz baston, 15 adet akıllı saat, 3 adet çocuk tekerlekli sandalye ve yine 3 adet özel tertibatlı sandalye engelli bireylere verildi.

"Gaziantep modeli kardeşlik modelidir"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çok özel bir mekan olduğuna vurgu yaparak, "Gerçekleştirilen tören dolayısıyla çok özel insanlarla bir arada bulunuyoruz. Paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir medeniyetten geliyoruz. Gaziantep modeli de bu anlayışla hayata geçirilen bir modeldir. Bu yardım projesinde de bizimle birlikte hareket ederek destek olduğu için Kaplan Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Modeli kardeşlik modelidir. Bu modelle birlikte biz insani değerlerimizi büyütüyoruz. Bizi biz yapan değerlerin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize anlatıyoruz. Yaşama dokunuyoruz. Bir evladımızın ihtiyacını gideriyoruz. Bir anne, babayı rahatlatıyoruz. Doğan her insanın ihtiyaçlarını gidermek durumundayız. Geçmiş dönemimizde engelli bireylerin hukuksal bir altlığı bile yoktu. Büyük bir mesai harcayıp engellileri topluma adapte etmek amacıyla çalışmalar hayata geçirdik. Hukuki düzenlemeler de çok önemliydi. Bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devreye soktuk. Ancak engellinin önündeki engeli kaldıran devlette sosyal devlet anlayışından söz edebiliriz. Sağlık engeli, ulaşılabilirlik başlıkları da önemli bir diğer başlıklar arasında yer alıyor. Bunları Akıllı Şehir projesi kapsamında mümkün kıldık" dedi.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise Başkan Fatma Şahin'in Kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı görevi sayesinde edindiği vizyonun kendilerine yol gösterdiğini aktararak, "Daha yapacak çok işimiz var. 2014 yılından bu yana bin 177 adet medikal malzeme dağıttık. Engellilerle ilgili hükümetimizin de almış olduğu kararlar doğrultusunda Türkiye çok ilerledi" ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenin ardından protokol engelli bireyler ve ebeveynleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu - Son Dakika


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