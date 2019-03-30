Son Dakika Haberleri: Engelli Bireyler Erciyes'te Buluştu

Engelli Bireyler Erciyes'te Buluştu

39 dakika önce

Engelli bireyler Erciyes'te buluştuKAYSERİ - 9'uncu Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireyin katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Engelli bireyler Erciyes'te buluştu

KAYSERİ - 9'uncu Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireyin katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karın keyfini doyasıya çıkaran katılımcılar Erciyes için engelin olmadığını bir kez daha gösterdi.
Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mirada Otel, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, Kayseri Gaz, Arlberg Sport, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kent Ekmek, destekleriyle 9'uncu kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Engelli bireylerin, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce görme, işitme ve zihinsel bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelli ferdler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar.
9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın takdim etti. Törende ayrıca Engelsiz Erciyes Günleri'ne destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Kayseri, Kayak Merkezi, Erciyes, Genel
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