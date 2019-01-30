Son Dakika Haberleri: Engelli Bireyler File Örüyor

Engelli Bireyler File Örüyor

1 saat önce

Engelli bireyler file örüyorÇANKIRI - Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile açılan iş eğitim kursuna katılan kursiyerler file örüyor.

Engelli bireyler file örüyor

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile açılan iş eğitim kursuna katılan kursiyerler file örüyor.
Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretli verilmesine dair uygulaması sonrasında fileler tekrar hayata girdi. Daha temiz bir Türkiye için hayata geçirilen uygulama sonrasında artık vatandaşlar file ve bez torbası kullanmaya başladı. Bakanlık, 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde uygulamaya koyduğu çalışma çerçevesinde yeni bir iş alanı daha ortaya çıkıyor. Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi de 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla file örme kursu açtı. Engeliler merkezinde öğrenim gören 13 kursiyer kurs öğreticisi Nilüfer Baştürk nezaretinde file örüyor.
Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, "Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile bu kursu açtık" dedi.
Haftada 5 gün boyunca değişik alanlarda kursiyerlere eğitim verdiklerini de aktaran Ceylan, "Merkezimizde şu anda 35 öğrencimiz var ve 13 öğrencimiz file kursuna katılıyor. 3 ay sürecek olan kursta, kursiyerlere hafta da bir gün sabah 09.00-12.00 arasında eğitim veriliyor. İŞKUR'la yaptığımız bu ortak çalışma sonrasında kurs süresi boyunca kursiyerlere asgari ücret üzerinden ücretlendirme yapılacak, ayrıca sağlık sigortası da yapılıyor" dedi.
Projesinin süresinin 3 ay olduğunu ve 31 Mart 2019'da sona ereceğini de aktaran Ceylan, "Kursiyerler burada öğrendikleri bilgiler sonrasında yaptıkları fileleri satacaklar" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:04 Kaynak: İHA

İŞKUR, Çankırı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü

İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Bireyler File Örüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]