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Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor - Son Dakika

Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor

23.11.2021 11:28

Son dakika haberler... Samsun'un Bafra ilçesinde engelli bireyler geleneksel el sanatları kursuyla sosyal hayata katılım sağlarken, yöreye özgü el sanatlarını da yeniden yorumluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde engelli bireyler geleneksel el sanatları kursuyla sosyal hayata katılım sağlarken, yöreye özgü el sanatlarını da yeniden yorumluyor.

Bafra Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelliler için her detay düşünülürken, konforlu bir ortamda kurs imkanı da sunuluyor.

Kafeteryası, kütüphanesi, akülü araçların şarj edilebileceği alanı bulunan merkezde, engellilere özel işleri için de bir minibüs tahsis ediliyor.

Herkese açık olan merkezde engelli bireyler hem üretiyor hem sosyalleşiyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta engelli bireylerin tütün ipinden yaptıkları çantalar, Bafra işi adı verilen kanaviçeler, pet şişelerin geri dönüşüm yolu ile yapılan çanta ve süs eşyaları gibi ürünleri ise ilgi görüyor.

Merkezde, engelli bireylerin ellerinden çıkan birbirinden güzel çalışmaların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatandaşların beğenisine sunulacağı sergi için merkezde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan, AA muhabirine, el sanatları kurslarında geleneksel el sanatlarını modernize ederek günümüze taşıdıklarını söyledi.

Geri dönüşüm ve sıfır atık projelerini de desteklediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bircan, "Çok eskilerden Bafra işi denilen bir ürünümüz var. Ninelerimizin, annelerimizin çeyizinde olan antika el işlerini engelli arkadaşlarımızla günümüze taşıyoruz. İp çekerek yapılan antik işlemelerimiz var. O dönemin tekniğini kullanarak daha modernize ederek işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursların verimli geçtiğini anlatan Bircan, "Engelli arkadaşlar buraya gelerek sorunlarını hallediyorlar. Burası engelli arkadaşlarımız için çok güzel bir yer. Hem burada sadece benim öğretmem de değil onlardan da bir şey öğreniyorum. Evde oturacaklarına buraya gelsinler, hem sosyalleşiriz hem bir şeyler öğretiriz birbirimize. Her açıdan çok güzel bir yer. Bütün engelli bireyleri buraya bekliyoruz." dedi.

"Burada dertlerimize de ortak oluyoruz"

Kursiyerlerden Yıldız Kaya, merkezin en güzel özelliğinin engellilere çok güzel hizmetlerin sunulması olduğunu belirtti.

Kaya, "Engelliler dışarıda başaramadıklarını gelip burada birlik beraberlik içinde başarmaya çalışıyor. Gelip burada arkadaşlarımıza kendi dertlerini arz ediyorlar, neticede yapılabilecek olanları yapıyoruz. Burada engelli aracımız var hasta olan hastaneye gidiyor işi olanın işi görülüyor. Dışarıda şarj istasyonunda engelli araçlarını şarj edebiliyoruz. Burada dertlerimize de ortak oluyoruz. Hocamız çok güzel kurslar yaptı. Hem geri dönüşüm hem eskileri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Leyla Akçay da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, merkezde sunulan imkanlardan yararlandıklarını ifade etti.

Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor

geri dönüşüm, Engelli, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor - Son Dakika


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