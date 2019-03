Engelli Bireyler İçin 'Bir Fırçada Sanat' Projesi

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi (İESU) Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri tarafından engelli bireylere yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmak adına 'Bir Fırçada Sanat' projesi düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2018 Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan 'Bir Fırçada Sanat Projesi, Esenyurt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bulunan down, otizmli çocuklar ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi ortaklığında gerçekleştiriliyor. Projenin açılışını, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bulunan down ve otizmli çocuklar ile Yarını Aydınlar Kulübü öğrencileri yaptı.Yarını Aydınlat Kulübü öğrencilerinin proje ile özel gereksinimi olan çocukların el becerilerini geliştirmek ve toplumda sosyal farkındalık oluşturmak, çocuklara resim sevgisini aşılamayı amaçlayarak öğrencilerin tuval boya ile duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmalarını hedeflediği belirtildi.'BİR FIRÇADA SANAT PROJESİ' HAKKINDAProje kapsamında, resim sanatının çocuklarda yer etmesi ve resim yapmanın çocuklar için bir ders olmaktan öteye geçip duygu, hayal ve düşünceleri aksettiren bir sanat olarak yer bulması amaçlanıyor. Özellikle projede, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden de yararlanarak engelli çocuklarımızın kişisel gelişim düzeylerini arttırmak hedefleniyor. Proje hedef kitlesi başta engelli bireyler olmak üzere, toplumsal duyarlılığın artması noktasında tüm toplumu kapsıyor. 'Bir Fırçada Sanat' projesinin en temel hedefi, engelli insanlarında birer birey olduğunu ve birlikte yaşamanın gerektiğini topluma yansıtmak ve ayrıca sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden yararlanarak engelli çocukların kişisel gelişim düzeylerini artırmak.3 gün boyunca İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devam edecek olan projede yapılan eserlerin satışı ile elde edilecek gelirler de down ve otizmli çocuklar yararına kullanılacak. - İstanbul