Engelli Bireyler İçin 'Bir Fırçada Sanat' Projesi

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Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor