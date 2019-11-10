Son Dakika Haberleri: Engelli bireyler pasta atölyesinde hünerlerini sergiledi
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Engelli bireyler pasta atölyesinde hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kentteki bir otel işbirliğinde, 'Empati ile Engelleri Aşalım Projesi' kapsamında 'Pasta Atölyesi Çalışması' gerçekleştirildi.

Engelli bireyler pasta atölyesinde hünerlerini sergiledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kentteki bir otel işbirliğinde, 'Empati ile Engelleri Aşalım Projesi' kapsamında 'Pasta Atölyesi Çalışması' gerçekleştirildi.


Şef Ömer Faruk Yılmaz'ın öğreticiliğinde 6 zihinsel engelli birey ile gerçekleştirilen atölye çalışması, denize nazır bir ortamda yapıldı. Mutfak önlükleri ile şapkalarını takıp, tezgahın başına geçen engelliler, pasta süsleme çalışması ile cupcakeleri süsleyip, keyifli bir gün geçirdi. Eğlenceli geçen etkinlik ile bireyler hünerlerini sergilerken, Büyükşehir Belediyesi ise bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlamış oldu. Hayatlarında ilk defa pasta yapıp, süsleyen engelli bireyler etkinliğin tekrarlanmasını istediklerini dile getirdi.


Engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanıyor


Engelli bireylerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Pasta Atölyesi Çalışması ile bireylerin sosyal hayata entegre edilmesi amaçlanıyor. Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan bireyler, etkinlikte pastaları süsleyip, hayal güçlerini kullanarak Antep fıstığı, Hindistan cevizi ve renkli çikolata boncukları ile cupcakelere süslemeler yaptı. İtina ile ortaya enfes lezzetler çıkaran bireyler, daha sonra bunların tadına da baktı.


Atölye sonunda sertifikalarını aldılar


Ayşe Kafes, Aslı Demirci, Emel Sönmez, Ceylan Özdemir, Nuran Yatmaz ve Zekiye Akdiş'in katılımıyla gerçekleştirilen atölyenin sonunda Şef Ömer Faruk Yılmaz hepsini birinci ilan etti ve Cupcake Atölyesi'ne katılımlarından dolayı sertifikalarını verdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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