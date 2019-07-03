Son Dakika Haberleri: Engelli bireyler, üreterek kazanacak
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Engelli bireyler, üreterek kazanacak

1 saat önce

Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'ne tahsis edilen bahçeye domates, biber, salatalık fideleri ile çiçek diken engelli bireyler, sebze fideleri yetişip sebze olduktan sonra üretici pazarında satarak, gelir de elde edecekler.

Engelli bireyler, üreterek kazanacak, System.String[]
Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'ne tahsis edilen bahçeye domates, biber, salatalık fideleri ile çiçek diken engelli bireyler, sebze fideleri yetişip sebze olduktan sonra üretici pazarında satarak, gelir de elde edecekler.

Dernek binasındaki bahçede fideleri zihinsel engelli bireylerle birlikte diken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu alanı biz belediye olarak zihinsel engelli bireylerimize tahsis ettik. Daha önce ağaç dikmiştik. Gördüğünüz gibi şimdi buradaki bahçeye hep birlikte sebze fideleri ve çiçekler dikiyoruz. Birlikte diktiğimiz domates, biber ve salatalık fideleri yetişip sebze olduktan sonra, yine onlar için ücretsiz olarak tahsis ettiğimiz üretici pazarındaki yerde satarak, kendilerine gelir de elde etmiş olacaklar. Onlar her gün bu fideleri sulayıp ilgilenecek, toprakla uğraşacaklar. Bu uğraş onlara da iyi gelecektir. Bizim için önemli olan onların dışarı çıkmaları, sosyal hayatın içine karışmaları, üreterek, mutlu olmaları. Ben bugün burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Proje ile zihinsel engelli bireylerin üretimin içinde olmasının çok önemli olduğunu belirten Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü Başkan Gümüş'e farkındalık oluşturup proje nedeniyle teşekkür etti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
Yaşam
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