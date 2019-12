Engelli bireyler ve aileleri yeni yılı Tepebaşı'nda karşıladı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde, 2020'ye engelli bireyler ve aileleriyle birlikte 'Merhaba' dedi.



Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ve çok sayıda engelli birey ile aileleri katıldı.



"31 Mart'ta Eskişehir'de sizlerin de desteğiyle çok başarılı bir seçim geçirdik"



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde hep birlikte büyük bir başarıya imza atıldığını da hatırlattı. Ataç, "Yıllar çabuk geçiyor. 2019 yılının bitmesine de bildiğiniz gibi birkaç gün kaldı. Bu yıl bildiğiniz gibi seçim dönemiydi. 31 Mart'ta Eskişehir'de sizlerin de desteğiyle çok başarılı bir seçim geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz sevgili Ekrem Başkanımız büyük bir farkla İstanbul'u aldı ve İstanbul'un alınmasıyla birlikte Türkiye'nin gidişi çok farklı bir noktaya geldi. Diliyoruz bundan sonra sadece yerelde değil, genelde de başarılı olalım. Eskişehir'de yıllar öncesinden yaktığımız bu ateşi bütün Türkiye'ye yayalım. 20 yıldır hep birlikte hareket ettik ve bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da Türkiye'nin genelinde iktidar göreceğiz. Bu ülke iyiliklere layık bir ülke. Eskişehir'de hayata geçirdiğimiz pek çok proje ile engelleri birlikte aştık. Ben yıl biterken sizlerle tekrar bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Yeni yılınız sağlık, mutluluk, huzur ve aydınlık içinde olsun" diye konuştu.



"Ahmet Başkanımız örnek bir belediye başkanıdır"



Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de, Tepebaşı Belediyesi tarafından engellilere yönelik hayata geçirilen projeleri Türkiye'nin birçok ilindeki dernek yöneticilerinin görmek için can attığını anlatarak, "Bizi bu ülkede ya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlıyorlar ya da 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda. Ama ağabeyim dediğim Ahmet Başkanımız, bizleri sadece o günlerde değil, yılın 365 gününde her zaman bizlerin yanında olmuştur. Gerçekten değil Eskişehir'de, Türkiye'de örnek bir belediye başkanıdır. Neden diye sorarsanız? Ahmet Başkanımız, engellilerimiz için Türkiye'ye ve dünyaya örnek olan projeleri hayata geçirmiştir ve geçirmeye de devam ediyor. Mesela Tepebaşı Belediyemizin Montaj Atölyesi, Gökkuşağı Kafesi gibi birçok örnek projesi vardır. Bizim derneğimizin ülkemizde 68 şubemiz var ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ben bu projeleri anlatıyorum. İnanır mısınız Türkiye'nin 68 şubesi Eskişehir'e gelmek, bu projeleri yerinde görmek için can atıyor. İnşallah onları buraya getireceğiz ve projeleri göstereceğiz. Onlar da kendi illerine gittiklerinde valilerine, belediye başkanlarına burada gördüklerini anlatacaklar. Onun için ben Ahmet Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum. 2019 yılı da hem sevinçli hem de acı geçti. Dilerim ki 2020 yılı hepimiz için mutlu ve huzurlu bir yıl olur" ifadelerini kullandı.



Programda daha sonra Başkan Ataç masaları dolaşıp, etkinliğe katılan engelli vatandaşlar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Gecede sahne alan Armağan Çakır'ın şarkıları ile eğlenen engelli vatandaşlar, 2020'yi keyifli bir şekilde karşılarken, destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR