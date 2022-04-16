Engelli bireyler ve ailelerine iftar verildi - Son Dakika

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, engelli bireylere ve ailelerine iftar programı düzenledi.

Donatımpark'ta düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Aslı Çam, ramazan ayının manevi atmosferinde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çam, "Ramazan ayında dini vecibelerimizi yerine getirirken aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi görüyoruz. Sizlerle beraber olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel." diye konuştu.

Dernek başkanı Çam, iftarın ardından çocuklara pamuk şeker dağıttı.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şemsi Topatan, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Suzan Yazıcı Arabul, SASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Önder Karan, siyasi parti ve STK temsilcileri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.