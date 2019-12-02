Son Dakika Haberleri: Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri
Son Dakika Güncel Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri - Son Dakika

Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri

6 saat önce

Engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında konser verdi.

Engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Engelliler Gösteri Sanatları Topluluğu sahne aldı.

"7 Bölgeden Müzik ve Dans" programı, İSEM'e kayıtlı Fatih Doğan'ın seslendirdiği "Ben Anadolu'yum" şiiriyle başladı.

Etkinlikte, uzun bir hazırlık sürecinden geçen özel eğitim gereksinimi olan 60 birey ve 11 eğitmen performans sergiledi.

Başta engelliler ve aileleri olmak üzere İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği programda, Anadolu'dan şarkılar seslendirildi, yöre dansları sergilendi.

Semazen gösterisinin de yapıldığı etkinlikte ayrıca özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaptığı eserlerden oluşan "Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi" açıldı.

Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri

Dünya Engelliler Günü, Fatih Doğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu
Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 04:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]