Son Dakika Haberleri: Engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu
Son Dakika Güncel Engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu - Son Dakika

Engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu

6 saat önce

Nevşehir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösteri düzenledi.

Nevşehir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösteri düzenledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan 20 kişilik mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği etkinlik beğeni topladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere fırsat verildiğinde sanatsal ve kültürel faaliyetleri başarıyla icra edebildiklerinin bu etkinlikle bir kez daha ortaya konulduğunu belirtti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Arı, "Asıl engel kalptedir, fiziksel engelin hiçbir önemi yok. Kalpteki engeli kaldırırsak hayat daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın muhteşem bir gösterisini izledik. Onların engellerinin hayatlarını idame ettirmelerine mani bir durum olarak değil de sadece özel ilgiye muhtaç insanlar olarak gördüğümüzde neleri başarabileceklerini müşahede etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Sorumlusu Zuhal Özdemir ise farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlik için yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yaptıklarını, Belediye Mehter Takımı ekibinden eğitim konusunda destek aldıklarını kaydetti.

Programa, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu

Dünya Engelliler Günü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]