Engelli Bireylerden Polislere Ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesindeki engelli bireyler, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesindeki engelli bireyler, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.



Hasköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle çeşitli kutlamalara devam ediliyor. İlçedeki engelli bireyler, polis üniforması giyerek görevi başındaki polislere sürpriz ziyarette bulundu. AK Parti Hasköy Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Parıldar'ın himayesinde emniyet amirliğini ziyaret eden engelli gençlere, polisler tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.



Ziyaret, yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Juventus Forması Giyen Emre Can: Irkçı Aptallar Toplumdan Dışlanmalı

Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti