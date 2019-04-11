Son Dakika Haberleri: Engelli Bireylerden Polislere Ziyaret

Engelli Bireylerden Polislere Ziyaret

6 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesindeki engelli bireyler, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.

Engelli Bireylerden Polislere Ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesindeki engelli bireyler, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.

Hasköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle çeşitli kutlamalara devam ediliyor. İlçedeki engelli bireyler, polis üniforması giyerek görevi başındaki polislere sürpriz ziyarette bulundu. AK Parti Hasköy Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Parıldar'ın himayesinde emniyet amirliğini ziyaret eden engelli gençlere, polisler tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Ziyaret, yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:39 Kaynak: İHA
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