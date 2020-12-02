Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı - Son Dakika

Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı

02.12.2020 15:59
Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Kent" amacıyla yaptığı düzenlemelerle örnek bir belediyecilik sergiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Kent" amacıyla yaptığı düzenlemelerle örnek bir belediyecilik sergiliyor. Yapılan yatırımlar ve yeni tip korona virüs salgını sürerken engelli bireyleri unutmayarak çalışmalarını sürdürürken son 4 sene içerisinde 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı yaptı.

Sosyal belediyecilikte oluşturduğu "Gaziantep Modeli" ile hizmet tanımında insanı merkeze koyan Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla ürettiği projeler Türkiye'ye örnek oluyor. Şahin, engelli bireylere yönelik yaptığı yatırımlarla gönüllere dokunurken, "Engelsiz Kent" için çalışmalarını sürdürüyor. Açılan merkezler, engelli bireylerin eğitimini destekleyen programlar, şehir içi ulaşımda ve güvenli bir seyahat için yapılan düzenlemelerle engelleri ortadan kaldırıyor. Öte yandan da Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca son 4 senede il genelinde yer alan engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 11 bin 123 adet medikal malzeme dağıtımı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi 358 işitme engelli ailelerin evlerine "Işıklı Kapı Zili Sistemi" ve "Bebek Sesi Algılayıcısı Sistemleri" uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi tüm engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve standartlarını en üst seviyeye taşıyarak hayatın içerisinde olmaları amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan "Mahalle Kartı" programına 65 Yaş Üzeri ve Engelsizler Rapor Modülleri oluşturuldu. Oluşturulan modül ile ilçe ve mahalle bazlı engel gruplarına göre raporlanma yapılarak çalışmalarını bu yönde şekillendirdi. Öte yandan akülü tekerlekli sandalyelerin şarj sıkıntılarına karşı kentin 16 noktasında şarj istasyonlarını yerleştirdi. Engellilerin, hastane, banka, kamu kurum ve kuruluşları gibi yerlere gidebilmelerini sağlamak amacıyla sürekli dezenfekte edilen 6 adet 'Asansörlü Engel Yok Aracı' ile bugüne kadar bin 500 engelli bireye hizmet verdi.

Büyükşehir belediyesi engelsiz yaşam merkezi Türkiye'ye örnek oldu

Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise özelliği ve büyüklüğü bakımından ikinci olan, yaklaşık 30 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi işitme, konuşma ve zihinsel engellilere yönelik özel eğitim bölümleri farkındalık oluşturdu. Merkezde, hastalıkların tedavisinde suyunda kullanıldığı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastaları için dizayn edilecek odalar, dikkat çekiyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayan Büyükşehir, "Engelsiz Kent Gaziantep" kimliğine yakışır hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalpte" dedi, engellileri hayata bağladı.

Çok kapsamlı ve kompleks bir tesis olma niteliğini taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 240 personel görevlendirildi. Merkezde işitme, konuşma, otistik engelliler bölümü, hafif, orta ve ağır zihinsel engelliler için özel eğitim bölümleri, kapalı yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, duyu bütünleme terapisi, snoezelen terapisi, özgül öğrenme güçlüğü bölümleri, fizik tedavi birimi, meslek atölyeleri, sergi salonu, konferans salonu, nefes evi ve çok amaçlı kapalı spor salonu bulunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engelli vatandaşlar için meslek edindirme kurslarıyla iş piyasasında istihdam edilmeleri sağlanarak, engellilerin özgüvenleri güçlendiriliyor, toplumla olan etkileşimleri artırılarak sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması amaçlanıyor.

Korona virüs salgını döneminde Türkiye'de bir ilki başlatarak ara verdiği eğitimlerine uzaktan devam etti. Konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi 7 engelli gruba yönelik 14 bin 400 seans eğitimi vererek faaliyetlerini online yaptı. Engelsiz Yaşam Merkezi, bina içerisinde yaptığı düzenlemeler ve yeniliklerle virüse karşı tedbirlerini sürdürdü. Bu kapsamda tüm kurum ve servis araçları hijyen kuralları çerçevesinde temizlenerek dezenfekte edilirken, her sınıfta tek öğretmen uygulaması ile sınıf içi sirkülasyona son verildi. Var olan temizlik aralıkları sıklaştırıldı. Klima filtreleri dahil bütün havalandırma sistemi sürekli kontrol altına alınırken, gruplarla yapılan eğitimlerde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak yeniden düzenlendi ve sayı kısıtlaması getirildi. Hem veliler, hem eğitim görenler, hem de eğiticilerin sürekli ateş ölçümleri yapılarak kontrol sağlandı. Öte yandan spor salonlarında oluşan yoğun talebi karşılamak ve sosyal mesafenin sağlanabilmesi için kurum bünyesinde 3 ayrı sınıf daha düzenlenerek toplamda 5 salonda spor ve fitness salonu oluşturuldu.

Kavşaklara konulan butonlarla engelli bireylerin için güvenli geçiş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara yenisini ekledi. Şehir merkezinde bulunan ve yayaların yoğunlukta kullandığı kavşaklara engellilerin karşıdan karşıya geçmesini güvenli ve kolay şekilde sağlayacak yol geometrisini gösteren butonlar yerleştirdi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılması kapsamında hayata geçirdiği projeleriyle yerel belediyecilikte yenilikçi yönetim anlayışını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca "Engelsiz Gaziantep" için son 6 yılda birçok düzenlemeye giderek şehir içinde güvenli ve rahat hareket edebilmesi için yeni çalışmalara imza atıyor. "Akıllı Şehirler Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik teknolojiden faydalanarak şehir içinde bulunan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 12 kavşakta karşıdan karşıya geçişlerde kolaylık sağlayacak 123 adet "Erişilebilir Yaya Butonu" montajı yaptı. Başta görme ve işitme engeli olan vatandaşlar olmak üzere bütün yayaların kullanıma sunulan butonlarda kavşak geometrisini gösteren braille alfabesi, kabartmalar ve sesli uyarılar yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile şehir içi ulaşımda görme ve işitme engelli bireylerin en çok zorlandığı bölgelerden biri olan kavşaklarda güvenli geçiş sağlanması hedeflenirken yeni düzenlemeler devam edecek.

Serebral palsili çocuklar için özel çalışma

Büyükşehir Belediyesi tarafından beyinde oluşan hasar nedeniyle belirli kasları kullanılmakta güçlük çeken kentteki Serebral Palsili (SP) çocuklar için özel tertibatlı tekerlekli sandalye dağıtıldı. Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle pozitif ayrımcılık yapılan çalışmayla, ihtiyaç durumu yüksek olan SP hastaları için planlama oluşturuldu. Böylelikle vücut kontrolünü yeterince sağlayamayan SP'li çocukların gündelik yaşamı kolaylaştırıldı.

Büyükşehir, kurduğu atölye ile engelli bireylerin eli ve ayağı oluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesiyle kentteki engelli bireylerin zaruri ihtiyacı olan araçların teknik sorunları giderilerek bakımları yapılıyor. Engelli vatandaşların gündelik hayattaki problemlerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesince akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamiratının ve bakımının yapılması için kurulan atölyeyle bugüne kadar 695 aracın bakım ve onarımı yapılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Akülü veya tekerlekli sandalyelerin işleyişinde meydana gelen aksaklık ve bozukluklara dönük tamirat talebi oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran engellilerin evlerinden alınan araçlar, atölyeye getirilerek burada tamir ediliyor. Ayrıca hurda aşamasına gelen araçların da geri dönüşümü sağlanıyor.

Öte yandan korona virüs salgını ile mücadele sırasında akülü veya manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sandalye bakımı ve kullanımıyla ilgili online hizmet uygulamaya konuldu. - GAZİANTEP

Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı
Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı - Son Dakika


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