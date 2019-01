Engelli Bireylere Engelsiz Park

Menteşe Belediyesi ekipleri engelli bireylerin eğitim aldığı Muğla Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi bahçesine yaptığı engelsiz parkın ardından, Mevhibe İnönü Parkına yapılacak olan engelsiz parkın da montajına başladı.

Toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında, engelli bireylerimizin yanında olmak ve sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Engelli bireylerimizin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösteriyor, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Bu nokta da çocuklarımızın eğlendiği, vatandaşlarımızın da sosyalleştiği parklarımız da engelli bireylerimizin de hayata karışmaları çok önemli. Çünkü onların bizlerle birlikte olmaları ile yaşadığımız kent daha da renklenecek ve farklı anlamlar kazanacaktır. Bunun için de engelsiz parklarımızın sayısını her geçen gün arttırıyoruz. İlk engelsiz oyun grubumuzu Ahmet Taner Kışlalı Parkında hayata geçirmiştik. Geçtiğimiz günlerde engelli bireylerimizin eğitim aldığı Muğla Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi bahçesine de bir adet engelsiz park kurduk. Ekiplerimiz şimdi de Mevhibe İnönü Parkımıza yapılacak olan engelsiz parkın montajına başladılar. Böylelikle kentimizdeki engelsiz park sayısı 3'e çıkmış olacak. Engelli bireylerimizin yaşamını daha kolay ve yaşanır kılmak adına gösterilen hassasiyet ve atılan her adım çok önemli. Belediye olarak bunun bilincindeyiz ve her zaman engelli bireylerimizin yanındayız" dedi. - MUĞLA

