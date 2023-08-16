Engelli Bireylere Verilen Destek Eğitimi Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
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Engelli Bireylere Verilen Destek Eğitimi Ücretleri Artırıldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:45

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitimi ücretleri, bütçeden karşılanacak kısmıyla birlikte yükseltildi. Bireysel eğitim için aylık ücret 2.421 liradan 3.147 liraya, grup eğitimi için ise aylık ücret 678 liradan 881 liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Eğitim Engelli Bireylere Verilen Destek Eğitimi Ücretleri Artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli Bireylere Verilen Destek Eğitimi Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
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