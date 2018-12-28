Engelli Bireyleri Sanatla Buluşturan Kurs

Menteşe Kent Konseyi
Engelliler Meclisi, İŞKUR
, Menteşe Halk Eğitim Merkezi ve Menteşe Belediyesi tarafından açılan süs eşyaları yapımı kursu ile zihinsel engelli bireyler hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sosyalleşiyor.
Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezindeki kurslara katılan engelli bireylere, haftanın beş günü süs eşya yapımı kursu veriliyor. Kurslar ile günlük 25 lira kazanç sağlayan engelli bireylerin ayrıca sağlık sigortası yapılıyor.
Kurslar hakkında bilgi veren El Sanatları Öğretmeni Esra Akyıldız, sınıf Öğretmeni Ümran Şahin ile haftanın beş günü süs eşya yapımı eğitimi verdiklerini söyledi.
Kurs sayesinde zihinsel engelli bireylerin zeka jimnastiği yapmaları, el becerilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve üretmelerinin sağlandığını belirten Akyıldız, "Bir ay önce başlayan kurslarımız 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Şuan için 6 engelli bireyimiz kurslara katılım sağladı. Muğla
'da da ilk olan kurslarımıza, ailelerin de destek vermesi bizi mutlu ediyor." dedi.
Kurslarda engelli bireylerin yaptığı süs eşyalarının satışı da yapılarak, ayrıca gelir elde ediliyor.