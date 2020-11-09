Engelli bireylerin arızalanan akülü araçlarını öğretmenler tamir edecek - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin sıklıkla karşılaştıkları araç arıza problemleri artık ilçede çözülebilecek. Engelli bireylerin araçlarında yaşanan arızalar ilçedeki meslek lisesi atölyesinde öğretmenler tarafından tamir edilecek.

İlçede sorun akülü araçlarda yaşanan arızalar nedeniyle şehir dışına gitmek zoruna kalan engelli vatandaşların sıkıntısı çözülecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik "Derneğimizin talebi üzerine Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün onayı ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Yusuf Özcan'ın olumlu yaklaşımı ile ilçemizdeki akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerimizin arızalanan araçlarının tamiri okulu atölyesinde öğretmenler tarafından yapılacak. Daha sonra da engelli üyelerimize teslim edilecek. Eskiden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran akülü tekerlekli sandalyeleri arızalandığında bölgemizde tamir servisi olmadığı için çok sıkıntı çekiliyordu. İlçemizdeki engellilerin böylelikle büyük bir sorunları çözülmüş oldu. - BİLECİK