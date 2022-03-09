Engelli bireylerin buz pateni keyfi - Son Dakika
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Engelli bireylerin buz pateni keyfi

09.03.2022 19:38

Engelli bireylerin buz pateni keyfiVAN Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin buz pateni keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

Engelli bireylerin buz pateni keyfi

VAN Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin buz pateni keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler için buz pateni etkinliği düzenlendi. Belediye tarafından yaptırılan buz pateni pistinde engelli bireyler doyasıya eğlendi.

Düzenlenen programla engelli bireylerin doyasıya eğlendiğini söyleyen Eğitimci Hatice Müküs, "Bugün İpekyolu Belediyesinin daveti üzerine özel gereksinimli bireyler buraya geldi. Engelli bireylerimiz biraz korkup, endişelendiler ama çok heyecanlıydılar. Heyecanlarını burada yendiler. Çok mutlu oldular. Velilerimiz ve öğrencilerimiz burada çok güzel bir gün geçirdiler. Hepsi çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederim" dedi.

Engelli annesi İpek Çubukçu ise sunulan hizmet için belediye görevlilerine teşekkür ederek, "Çocuklar çok mutlu, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Engelli bireylerin buz pateni keyfi
Engelli bireylerin buz pateni keyfi
Engelli bireylerin buz pateni keyfi

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İpekyolu, Engelli, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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