"Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz" - Son Dakika

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin kuruluşunun 36. yıldönümü düzenlenen programla kutlandı. Programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneği kurulmasında emeği geçenlere plaket verdi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kutlama programı Dernek Başkanı İsmail Barış, derneklerinin Kütahya'da engellilere yönelik açılan ilk dernek olduğunu söyledi. Derneklerinin 17 Eylül 1985 yılında kurulduğunu ve 36 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Barış, "Amacımız, görme engellilerin topluma entegre edilmesi, onların eğitim, sosyal, kültürel ve istihdam alanında gelişimlerini sağlamaktır. 36 yıldır mücadelemiz bu noktada devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Son yıllarda engellilere birçok hakların verildiğini anımsatan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Engelli bireylerimizin şehir yaşamında daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için, belediye olarak tüm çalışmaları yerine getiriyoruz. Akıllı Kent Kütahya Projemiz içerisinde görme engelli hemşerilerimizde unutulmadı. Görme engelliler için cep telefonu uygulamasında belli durakların isimleri, yeni nesil akıllı duraklarda ise yaklaşmakta olan otobüsün hattı sesli olarak bildirilecektir. Bu uygulama ile görme engelli vatandaşlarımız şehir içi ulaşımda bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıları yaşamayacaklar. Derneğimizin bu noktada bizlere ve engelli kardeşlerimize katkısı çok önemli. Dernek başkanımıza ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derneğin kuruluş yıldönümünün kutlu olmasını dileyen Başkan Işık, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. - KÜTAHYA